Nieuwe motoren voor Mercedes E-klasse geprijsd

Het motorenpalet van de E-klasse is de laatste tijd behoorlijk aan verandering onderhevig. Met name op dieselvlak werd er geschoven met het motorenaanbod. Het leveringsgamma lijkt nu compleet en AutoWeek heeft direct alle prijzen.

Tot voor kort was het leveringsgamma van de E-klasse niet bepaald overzichtelijk. Het merk besloot bijvoorbeeld de E350d voorlopig van de lijst te halen, maar nu staat die versie - met een nieuwe motor - samen met een stel andere zelfontbranders én nieuwe benzinemotoren op de prijslijst van zowel de E-klasse Limousine als E-klasse Estate. Ook is de leveringslijst van de E All Terrain aangepast.

Tot enkele dagen geleden kon je de E-klasse alleen als E200, E53, E200d en E220d krijgen. Op benzinevlak maakt de E-klasse Limousine kennis met de E350, een nieuwe benzinemotor die 299 pk en 400 Nm sterk is. Mercedes-Benz vraagt er minimaal € 67.981 voor. Opvallend genoeg levert Mercedes-Benz deze benzinemotor niet in de E-klasse Estate. Eveneens nieuw is de E450 4Matic, een vierwielaangedreven benzineversie met een 367 pk en 500 Nm sterke V6 in de neus. Voor de sedanversie vraagt Mercedes-Benz € 79.184 en voor de Estate € 84.931.

Op dieselvlak valt zoals gezegd eveneens nieuws te melden. Mercedes-Benz biedt zowel de E Limousine als E Estate aan met nieuwe 300d, 350d en 400d versies. De E300d beschikt over een nieuwe 245 pk en 500 Nm sterke viercilinder dieselmotor, een blok dat vanaf € 69.571 in de E Limousine en vanaf € 74.060 in de neus van de Estate ligt. Voor meer dieselkracht zorgt de E350d, een 2,9-liter grote zes-in-lijn die 286 pk en 600 Nm sterk is. Deze nieuwe zescilinder vervangt dus de oude 258 pk en 620 Nm sterke 350d die Mercedes aanvankelijk leverde. Voor de E350d Limousine vraagt Mercedes-Benz € 75.738 en voor de Estate € 79.364.



Bovenaan de diesellijst komt de 400d 4Matic te staan, de in alle gevallen vierwielaangedreven versie met een 340 pk en 700 Nm sterke variant van de 2,9 zes-in-lijn onder de kap. Wie de E Limousine met deze krachtbron wil, is minimaal € 88.746 kwijt. Voor de Estate met deze diesel moet je € 93.110 reserveren. Ook maakt de E-klasse All Terrain kennis met de nieuwe 400d 4Matic. Voor deze hoog-op-de-poten-Benz met die nieuwe dieselmotor moet je € 102.535 aftikken. Schakelen gaat in alle hierboven genoemde nieuwe versies met een 9G-Tronic-transmissie. Bestellen kan per direct.