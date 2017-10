Slideshow

Nieuwe motor voor tweedeurs Mercedes E-klasse 48V-techniek voor prestaties en zuinigheid

Mercedes-Benz laat in de tweedeurs varianten van de E-klasse, de Coupé en Cabriolet dus, een nieuwe motor debuteren. Het blok heeft hybride-trekjes.

De nieuwe versie heet E 350 en levert 299 pk en 400 Nm. Dan zou je wellicht een stevige zescilinder vervangen, maar Mercedes haalt het vermogen, onder meer dankzij een 'Twinscroll'-turbo, uit een 'viercilindertje' met een cilinderinhoud van 1.991 cc. Bijzonderder is dat er gebruik wordt gemaakt van wat Mercedes-Benz een EQ-startmotor en generator noemt, hierbij refererend aan het toekomstige elektrolabel van het merk. De ingenieuze startmotor wordt door een riem aangedreven dankzij een elektrisch systeem van 48 in plaats van 12 Volt. Het resultaat is een auto die wat hybride-trekjes heeft. Het elektrische systeem ondersteunt de M264 gedoopte verbrandingsmotor en schakelt die onder andere omstandigheden juist tijdelijk uit.

Het gevolg van al die slimmigheidjes is dat de E350 Coupé volgens de NEDC-cyclus 6,7 liter per 100 kilometer vebruikt, oftewel 1 op 14,9. Dat is zuiniger dan de veel minder krachtige E 200 Coupé, waarvoor 7,0 liter per 100 km staat genoteerd. De cabrioletversie van de E350 is met 6,8 liter per 100 km nipt minder zuinig. Snel is de E-klasse met de nieuwe motor ook: van 0 naar 100 oet in 5,9 seconden achter de rug zijn en de top is begrensd op 250 km/h.

Naast de nieuwe motor, die ongetwijfeld snel z'n weg zal vinden naar andere modellen, voert Mercedes wat kleine wijzigingen door aan het leveringsgamma van de nog erg verse E-klasse Coupé en Cabriolet. Zo zijn er wat nieuwe kleuren en opties, is er een nieuwe mogelijkheid voor de sierlijsten in het interieur en voegt het merk door meer opties en accessoires aan te bieden nog wat personalisatiemogelijkheden toe.