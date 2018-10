Volgepropt vlaggenschip Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse in 2020

Mercedes-Benz schuift in 2020 een volledig nieuwe generatie S-klasse naar voren, een auto die in staat zal zijn om autonoom door het verkeer te gaan (niveau 3).

Mercedes-Benz' huidige generatie van zijn vlaggenschip werd in 2013 op de markt gebracht en lijkt net als zijn voorganger een carrière van zo'n zeven jaar gegund. Zoals gebruikelijk bij een generatiewissel zal ook de nieuwe S-klasse een stukje groeien terwijl de kilo's er links en rechts afvliegen. Een nieuwe 'Sonderklasse' brengt natuurlijk nieuwe snufjes met zich mee en volgens Ola Kaellenius, momenteel hoofd van Mercedes' ontwikkelingsafdeling en later volgend jaar zelfs de opvolger van CEO Dieter Zetsche, zal die topsedan in staat zijn om autonoom (niveau 3) door het verkeer te gaan, zo blijkt uit berichtgeving van Automotive News.

Autonoom rijden op niveau 3 houdt in dat de bestuurder zijn aandacht niet meer bij het rijden hoeft te houden, in theorie kun je dus gewoon een film kijken of je e-email bijwerken. Je hoeft als bestuurder slechts in bepaalde gevallen in te grijpen. Audi's A8 is hier momenteel al toe in staat. Wie liever zelf stuurt, hoeft zich geen zorgen te maken. Kaellenius zegt dat het autonome pakket optioneel zal zijn. In de jaren na de lancering van de nieuwe S-klasse, sijpelt de nieuwe techniek ongetwijfeld door naar auto's als de C- en E-klasse.