Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse buiten de deur Testwerk nu met productiekoets

Mercedes-Benz is al druk in de weer met de ontwikkeling van een volledig nieuwe generatie van zijn vlaggenschip: de S-klasse. De auto is nu voor het eerst in productietrim opgedoken.

Nouja, productietrim... De koets van deze zevende generatie van de S-klasse is fanatiek bedekt met plakkers, maar de auto die onder het camouflagemateriaal schuilgaat is toch echt Mercedes' nieuwe vlaggenschip. De auto is al eerder opgedoken, al was hij toen nog 'verkleed' als de huidige S-klasse.

Mercedes-Benz lijkt haast te maken met het ontwikkelen van een hagelnieuwe S-klasse, ondanks het feit dat de huidige generatie pas sinds 2013 meedraait. De laatste generaties S-klasse waren zo'n zeven tot acht jaar op de markt. Dat zou erop wijzen dat deze compleet nieuwe 'S' pas omstreeks 2020 op de markt komt.

Veel valt er helaas nog niet te zeggen over de nieuwe generatie S-klasse. Mogelijkerwijs kiest het merk voor meer aluminium en koolstofvezel. Hoe dan ook: het gewicht wordt ongetwijfeld verder teruggebracht, iets dat samen gaat met de lancering van een reeks efficiëntere motoren. Liefhebbers van de Coupé, de Cabriolet en de Maybach-uitvoering kunnen uiteraard op terugkeer van hun favorieten rekenen. Uiteraard stampt Mercedes zijn nieuwe vlaggenschip vol met nieuwe, geavanceerde technologie. Wat de Duitsers voor de gadgetliefhebbers in petto hebben, wordt komende jaren duidelijk.