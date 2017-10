Slideshow

Nieuwe Mercedes-Benz GLS-klasse gesnapt Kolos groeit door

De GLS-klasse mag spoedig met pensioen en het is een net zo grote SUV die hem zal opvolgen. De derde generatie is nu in beeld verschenen.

De GLS-klasse die je momenteel bij Mercedes-Benz in de showrooms vindt, is de tweede generatie van een model dat oorspronkelijk GL-klasse werd genoemd. Vanaf het moment dat de uitgaande generatie in 2015 een facelift kreeg, plakte Mercedes-Benz de naam GLS-klasse op zijn grootste SUV.

De testafdeling van Mercedes-Benz doet behoorlijk zijn best om de auto onherkenbaar te maken. De auto hangt niet alleen stevig in de plakkers, maar is rondom ook voorzien van misleidend plaatwerk. De nieuwe GLS-klasse wordt uiteraard overgoten met de meest recente vorm van Mercedes' designtaal en lijkt in de lengte te groeien. De wielbasis oogt namelijk enorm. Het zou zomaar kunnen dat Mercedes-Benz de nieuwe GLS ditmaal niet op de bodemplaat van de korte, maar op die van de lange S-klasse zet. Uiteraard profiteert de auto van de semi-autonome technieken die Mercedes-Benz onder andere over de S- en E-klasse heeft uitgerold.

Eenmaal op de markt krijgt de GLS-klasse krijgt niet alleen een nieuwe generatie Range Rover tegenover zich, maar ook een nieuwe rivaal uit eigen land. BMW stoomt namelijk een X7 klaar, een gigantische SUV waarvan al een vooruitblik is getoond.