Eigenwijs alternatief voor stationwagen 'Nieuwe Mazda 3 opnieuw als sedan naar Nederland'

Volgend jaar maakt autoland kennis met een geheel nieuwe Mazda 3. Behalve als vijfdeurs hatchback verschijnt die nieuwkomer opnieuw als sedan. Mazda blijft eigenwijs en haalt ook die variant naar verluidt gewoon naar Nederland.

Dat is althans wat AutoWeek vernomen heeft van een bron die dichtbij het vuur zit. De Mazda 3 sedan zou interessant blijven omdat er nog altijd geen stationwagenvariant van de compacte middenklasser op de rol staat, dus kan de sedan als alternatief naar voren worden geschoven. Daarmee blijft de vierdeurs 3 de enige in z'n soort in Nederland, want nu de Ford Focus sedan verdwenen is, blijft de Japanners als enige compacte sedan van een zogeheten 'mainstream'-merk over. In de premium-hoek van autoland vinden we nog wel de Audi A3 sedan en Mercedes Benz CLA, die in de toekomst bovendien nog gezelschap krijgt van een minder coupé-achtige A-klasse sedan.

De vierde generatie van de Mazda 3 verschijnt in 2019 op de markt en zal qua design zijn geïnspireerd op de Kai Concept uit 2017. De huidige generatie werd in 2013 voor het eerst getoond en kan nog aardig meekomen met de concurrentie, zeker omdat de auto in de voorbije jaren regelmatig een update kreeg. Sinds de introductie van de eerste Mazda 3 in 2003 is de sedan ononderbroken leverbaar geweest, waarbij Mazda er meestal goed in is geslaagd om het sportieve, vlotte karakter van de vijfdeursversie over te hevelen naar de vierdeurs variant. Een sedan is voor andere markten, onder meer in Azië en Noord-Amerika, juist van levensbelang, maar in West-Europa speelt de hatchback in dit segment doorgaans de grootste rol.