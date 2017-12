Slideshow

Nieuwe Londense taxi gecertificeerd Betalende passagiers mogen instappen

Vanaf vandaag zijn de nieuwe Londense taxi's van LEVC gecertificeerd voor het meenemen van betalende passagier. Later deze maand ontvangen de chauffeurs de sleutels van hun nieuwe auto.

Na een lange testperiode is de startstreep voor de nieuwe LEVC (London EV Company) TX in zicht. Na veel testkilometers onder de meest extreme weersomstandigheden en door praktijkchauffeurs, krijgt de plug-in hybride vervanger van de Londense icoon nu het certificaat om betalende passagiers te vervoeren. Van de in totaal 1.000 oplaadpunten zijn er nu 57 rondom Circus West Village klaar voor gebruik. Chris Gubbey, de CEO van LEVC, geeft aan enorm trots te zijn op het resultaat dat het bedrijf tot nu toe heeft neergezet: "We hebben een nieuwe icoon weten te creëren: 's werelds verst gevorderde elektrische taxi."

Eerder dit jaar werd het doek van de nieuwe Londense taxi gehaald. Het originele taxi-ontwerp stamt uit 1958 en de voorlaatste generatie deed in de basis in 1997 zijn intrede. Nu wordt het stokje overgedragen aan de nieuwe elektrische TX. Naast veel nieuwe luxe binnen in de nieuwe taxi, waar je als passagier gebruik kunt maken van wifi en verschillende oplaad- en aansluitmogelijkheden, wordt de nieuwe taxi deels elektrisch aangedreven. De TX heeft een actieradius van zo'n 400 mijl, waarvan er 80 volledig elektrisch kunnen worden afgelegd. Het ontwerp behoudt de kenmerkende lijnen van zijn voorganger. Later deze maand ontvangen de eerste bestuurders de sleutels van hun nieuwe taxi, precies op tijd voor nieuwe regels in de Britse hoofdstad, die stellen dat taxi's emissievrij moeten kunnen rijden.