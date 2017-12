Slideshow

Nieuwe logo Mini vanaf maart op auto's 'Tweedimensionaal design' wordt realiteit

Al in juni 2015 presenteerde Mini een nieuw, eenvoudiger versie van z’n traditionele logo. Nu is bekend vanaf wanneer we het beeldmerk op auto’s zullen tegenkomen: maart 2018.

Met het nieuwe beeldmerk neemt Mini naar eigen zeggen afstand van de driedimensionale stijl en kiest het nadrukkelijk voor een 'tweedimensionaal karakter'. Dat klinkt glad, maar er zit wat in. Het nieuwe logo doet namelijk geen poging om over te komen als een verchroomd sierelement, maar bestaat in plaats daarvan slechts uit 'zwart' en 'wit'. Hoe het er uiteindelijk op de auto's uit komt te zien is daarmee even afwachten, maar feit is dat het logo wat minimalistischer is dan voorheen. De basiselementen – een gevleugelde cirkel met daarin 'MINI' in hoofdletters – blijven intact, maar worden op een eenvoudiger manier gepresenteerd.

Het nieuwe logo verschijnt zoals gezegd vanaf maart op alle modellen van Mini. Ten overvloede vermeldt Mini er nog bij dat het dan gaat om de neus, de achterzijde, het stuurwiel en de sleutel van de auto's.