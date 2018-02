Slideshow

Nieuwe Kia Cee'd toont binnenste Onthulling nabij

Tijdens de Autosalon van Genève stelt Kia een volledig nieuwe generatie Cee'd aan de wereld voor. Vandaag is het voor het eerst dat we ook het binnenste van Kia's jongste inzending kunnen bekijken.

Tot tweemaal toe doken al foto's op van de nieuwe, derde generatie Cee'd. Waar de eerste set plakkerloze plaatjes nog ietwat schimmig waren, liet de Koreaan zich later vanuit bijna alle hoeken zien. Bijna, want hoe Kia het binnenste van de Cee'd heeft vormgegeven, was tot op heden onbekend.

Het dashboard van deze, kijkende naar het materiaal op de overkapping van het instrumentarium luxueus aangeklede Cee'd wijkt fors af van het interieur van dat van de huidige generatie. Het instrumentarium blijft uit kokers bestaan, maar daarnaast verandert alles. Het in het midden van de middenconsole geïntegreerde infotainmentscherm verhuist iets omhoog en is nu een meer losstaand exemplaar, iets wat we de laatste jaren bij veel modellen zien. Onder het scherm strooit Kia fanatiek met knoppen en het losse displaytje dat was gekoppeld aan de klimaatregeling, is niet meer terug te vinden.

Op de motorenlijst van de nieuwe Cee'd verwachten we de 120 pk sterke 1.0 T-GDI tegen te komen. De atmosferische 1.6 GDI wordt vervangen door een 1.4 T-GDI, een blok dat ook in de i30 ligt. Met een beetje mazzel wordt autoland weer getrakteerd op een sportieve GT-smaak. De vijfdeurs Cee'd keert zoals gezegd in ieder geval terug. Ook staat een Wagon op de planning. Of ook de sportieve Pro-Cee'd een opvolger krijgt, valt nog te bezien. Met de ProCeed Concept liet Kia in elk geval zien een sportieve variant klaar te hebben staan.