Nieuwe Jeep Wrangler verschijnt in papiervorm Handleidingen online!

Tijdens de Los Angeles Motors Show maken we waarschijnlijk eindelijk kennis met de volledig nieuwe Jeep Wrangler. Vandaag zijn de gebruikershandleidingen al online verschenen dankzij de Wrangler-adepten van JLWranglerForums.

De Wrangler die momenteel in de showrooms van Jeep te vinden is, is in de basis alweer elf jaar oud. Afgelopen maanden dook de nieuwe Wrangler al diverse keren in camouflagekostuum op en nu zijn dan ook de gebruikershandleidingen online verschenen.

We wisten al dat de nieuwe Wrangler wat ontwerp betreft behoorlijk op zijn voorganger gaat lijken. Jeep geeft zijn ruige terreinbeul uiteraard een geheel nieuwe technische basis mee, al is de techniek verpakt in een koets waar je drie keer naar moet kijken om de verschillen met het oude ontwerp te zien.

Voor het eerst krijgen we het interieur van Jeep's nieuweling in beeld. De werkplek oogt met zijn rechte lijnen bovenal functioneel, iets dat goed past bij het karakter van de auto. De auto komt over een 5-inch metend scherm op de middenconsole te beschikken, al staan 7- en 8,4-inch grote exemplaren op de optielijst. Ook het instrumentarium wordt gedigitaliseerd. Jeep monteert standaard een 3,5-inch metend schermpje behorend bij de boordcomputer. Ook is een uitgebreider 7-inch metend exemplaar beschikbaar. Tevens maakt de Wrangler kennis met systemen als Keyless Entry. Ook van de nieuwe Wrangler verschijnt weer een variant met een softtop.

Jeep past aluminium toe voor de constructie van het model, al is regulier staal in grotere mate aanwezig dan vooraf werd gedacht. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak of een achttrapsautomaat. De Wrangler profiteert verder van een 2,0-liter viercilinder turbomotor, die op de Nederlandse markt voor een fors lager prijskaartje zal zorgen. Het huidige exemplaar is enkel met een 3,6-liter V6-benzinemotor en met een 2,8-liter CRD-dieselmotor te krijgen. De bpm op die benzineversie is behoorlijk te noemen en drijft het prijskaartje van die uitvoering op tot minimaal ver over de ton. Een V6 zal op de internationale motorenlijst in elk geval terugkeren.