Slideshow

Nieuwe Jeep Wrangler toont innerlijk Combinatie van twee werelden

Jeep heeft besloten de onthulling van de volledig nieuwe Wrangler trapsgewijs aan te pakken. Vandaag is het interieur van de nieuwe offroader in beeld gebracht.

Jeep bewaart de complete onthulling van de nieuwe Wrangler voor de LA Auto Show die op 1 december zijn poorten voor het publiek opent, maar gebruikt de periode in de aanloop naar die autobeurs om alvast stukjes van het model te tonen. Eerder liet Jeep al een drietal foto's van het exterieur los en nu is ook het binnenste van de auto in beeld gebracht.

De Wrangler-brochure die kort geleden op internet verscheen, gaf al een goed beeld van wat we van de nieuwe Jeep verwachten kunnen. Deze officiële foto's laten voor zover mogelijk nog beter zien dat de Wrangler een werkplek krijgt waarbij een authentiek aandoend ontwerp kennismaakt met moderne technologie. Het infotainmentsysteem krijgt een prominentere plek op het dashboard. Ook in het instrumentarium is nu een digitaal display geplaatst. Op foto 6 is het huidige Wrangler-interieur te zien.

De nieuwe Wrangler verschijnt opnieuw als twee- en als vierdeurs. Wie graag meer van de buitenwereld meekrijgt, zal kunnen kiezen voor een softtop naast de hardtopversies. Ook werkt Jeep aan een variant met een open laadbak, al zal die nog enkele jaren op zich laten wachten.

De Wrangler van een 2,0-liter viercilinder turbomotor, een krachtbron die op de Nederlandse markt voor een fors lager prijskaartje zal zorgen. Het huidige exemplaar is enkel met een 3,6-liter V6-benzinemotor en met een 2,8-liter CRD-dieselmotor te krijgen. De bpm op die benzineversie is behoorlijk te noemen en drijft het prijskaartje van die uitvoering op tot minimaal ver over de ton. Een V6 zal op de internationale motorenlijst in elk geval terugkeren.

De uitgaande JK-generatie van de Wrangler loopt op zijn laatste benen. Deze serie werd in 2006 op de markt gebracht en is met dat introductiejaar in gedachten behoorlijk aan vervanging toe.