Nu ook met viercilinderdiesel Nieuwe instapdiesel voor BMW 6-serie Gran Turismo

BMW voegt een nieuwe dieselmotor aan het internationale leveringsgamma van de 6-serie Gran Turismo toe. Het betreft de 620d.

Tot op heden heeft BMW alleen dieselmotoren met zes cilinders in de tweede generatie 6-serie Gran Turismo gehangen, de 630d en 640d met respectievelijk 265 pk en 320 pk. Op de internationale motorenlijst zet BMW nu een 620d, een voor de 6-serie GT nieuwe basisdiesel met vier cilinders.

De 620d is 190 pk en 400 Nm sterk en moet in de 6-serie GT een gemiddeld verbruik van - afhankelijk van de gekozen uitvoering - 4,8-4,9 l/100 km kunnen realiseren. Schakelen geschiedt standaard door middel van een Steptronic-achttrapstransmissie. Wie het gaspedaal volledig intrapt, moet in 7,9 seconden een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken.

Uit navraag bij BMW Nederland blijkt dat wij ook in Nederland over de 620d komen te beschikken. De nieuwe diesel verschijnt als 620d en als 620d xDrive, met vierwielaandrijving dus, per juli op de Nederlandse bestellijsten. De prijzen volgen in een later stadium.