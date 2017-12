Slideshow

Nieuwe infotainment Mercedes-Benz naar Las Vegas Wereldprimière 9 januari

Al bij eerdere onthullingen van het interieur uit de nieuwe A-klasse zien we een geheel nieuw infotainment-systeem aan de binnenkant van de Mercedes-Benz. Op de CES laat het systeem zichzelf voor de eerste keer in het openbaar zien.

Eerder liet Mercedes al de interieurs van de geheel nieuwe A-klasse en Sprinter zien. Daar pronkte het nieuwe systeem al op het dashboard. Wat we zien is een gigantisch beeldscherm wat van de middenconsole doorloopt naar het instrumentarium. Voor degene die voortaan zo'n scherm wilt, vinkt op de optielijst Mercedes-Benz User Experience (MBUX) aan. Mercedes-Benz zegt dat vanaf 2018 de technologie tot de standaarduitrusting in "de volgende generatie compacte auto's" komt. Hiermee doelt het merk op de nieuwe A-klasse die volgend jaar op de weg komt. Nog niet helemaal duidelijk is of het systeem altijd zo'n groot scherm beslaat. Mogelijk is het dat op de mindere luxere versies er nog wel een analoge klok achter het stuur zit.

In het openbaar is het nieuwe systeem voor de compacte klasse nog niet aan het publiek getoond. Daar gaat echter verandering in komen. Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas (CES) die 9 januari van start gaat, toont Mercedes het nieuwe dashboard.