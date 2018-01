Slideshow

Nieuwe Hyundai Veloster niet naar Nederland Excentrieke hatchback blijft buiten Europa

Gisteren wist Hyundai met de tweede generatie de handen op elkaar te krijgen. Slecht nieuws voor ons land: naar Europa komt de auto niet.

Dat bevestigt de Nederlandse Hyundai-importeur aan AutoWeek. De nieuwe Veloster komt niet naar Nederland omdat het model specifiek bestemd is voor de Noord-Amerikaanse en Aziatische markt.

De eerste generatie Veloster verscheen in 2011 op de Nederlandse markt. De opvallend getekende asymmetrische hatchback was in ons land aanvankelijk alleen leverbaar met een 140 pk sterke 1.6 GDI als kloppend hart, een blok dat in 2013 nog gezelschap kreeg van een geblazen variant. Die Veloster Turbo beschikte over 186 pk. De Nederlandse consument wist de Veloster niet helemaal op waarde te schatten. In de vier jaar dat de auto bij ons te koop was, gingen er 319 exemplaren over de toonbank. Het gros daarvan, 120 stuks, werd in het introductiejaar 2011 verkocht. In 2012 vonden 73 Velosters een Nederlands baasje, waarna de verkoop in 2013 opleefde tot 110 exemplaren. In januari 2014 ging de stekker uit het Nederlandse Veloster-avontuur. In totaal werden in 2014 nog zestien Velosters verkocht. In 2015 werd de Veloster voor de internationale markt nog gefacelift.

Het startschot voor het Veloster-avontuur klonk in 2007 tijdens de Seoul Motor Show met de HND-3 Veloster Concept, een driedeurs studiemodel dat al vrij nauwkeurig weggaf hoe de Veloster zou gaan opdrogen.