Slideshow

Nieuwe Hyundai Santa Fe in Zuid-Korea onthuld Europese specificaties volgen

Hyundai heeft in het thuisland de volledig nieuwe Santa Fe uit de hoge hoed getoverd. Het is nog wachten op de Europese specificaties.

De compleet nieuwe Hyundai Santa Fe is al diverse keren op internet verschenen, maar nu is de auto in het thuisland ook daadwerkelijk officieel gepresenteerd. De Europese variant zal spoedig volgen. Overigens staat het nog niet helemaal vast dat de auto ook naar Nederland komt, zo liet de importeur ons eerder weten.

De nieuwe Hyundai Santa Fe is er weer in twee lengtevarianten, waarbij de verlengde versie met plek voor driezitrijen - een zevenzitter - Santa Fe XL wordt gedoopt. Die naam paste Hyundai in Canada overigens ook al toe voor de zevenzitsversie. De vijfzitter zal her en der weer als Santa Fe 'Sport' door het leven gaan. Een SUV die plek biedt aan acht(!) inzittenden zit nog in de pijplijn.

De grotere versie wordt overigens pas later gepresenteerd. De 'korte' Santa Fe meet 4,77 meter in de lengte, is 1,89 meter breed en 1,58 meter hoog. De vijfzitter heeft een wielbasis die zich over een afstand van 2,77 meter uitstrekt. Zetten we de vorige Sante Fe ernaast, dan valt op dat deze nieuwe generatie 7 centimeter langer is. De wielbasis neemt met 6,5 centimeter toe. De bagageruimte groeit met 40 liter tot 625 liter.

Over het uiterlijk van de nieuwe Santa Fe is al vaker geschreven. Deze nieuwe generatie heeft een zekere vorm van het Kona-design meegekregen en dat betekent dat ook de Santa Fe over een dunne bovenste laag verlichting beschikt. Ook het interieur is volledig nieuw. Hier nemen we onder andere een digitaal instrumentenpaneel waar.

In het thuisland komt de Sante Fe beschikbaar met een 235 pk en 353 Nm sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor, een turboblok. Op dieselvlak zijn er twee opties: een 186 pk en 402 Nm sterke 2.0 diesel en een 202 pk en 441 Nm sterke 2.2. Schakelen gaat in alle gevallen door middel van een achttrapsautomaat, die kan worden gekoppeld aan vierwielaandrijving.