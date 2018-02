Slideshow

Nieuwe Hyundai Santa Fe in beeld Eerste informatie druppelt binnen

Hyundai heeft in het thuisland de eerste afbeeldingen én de eerste informatie vrijgegeven van de volledig nieuwe Santa Fe!

Hyundai is al even druk aan het opwarmen voor de komst van een nieuwe generatie Santa Fe. Het merk liet al schetsen van de grote broer van de Tucson zien en nu zijn de eerste officiële foto's opgedoken.

De nieuwe foto's bevestigen, net als de eerder getoonde schetsen, dat de Santa Fe een voorzijde krijgt waarin designkenmerken van de kleinere Kona in zijn verwerkt. Die designtaal, in grote lijnen bestaand uit een 'gelaagd' front met dunne bovenste kijkers, zal Hyundai de komende jaren over al zijn cross-overs en SUV's uitstorten.

De Santa Fe gaat er onder andere op het gebied van veiligheidssystemen aardig op vooruit. Hyundai brengt namelijk een reeks voor de Santa Fe nieuwe passieve- en actieve-veiligheidssystemen naar de vierde generatie. De Koreanen spreken van Rear Occupant Alert, een systeem dat passagiers op de achterbank detecteert en de bestuurder op hun aanwezigheid attendeert bij het uitstappen. Rear Cross-Traffic Collision Warning wordt uitgebreid met een automatische remfunctie. Op de motorenlijst komt naar verluidt een 2,0-liter viercilinder turbomotor te staan naast een 2,2-liter dieselvariant.

De Santa Fe die nu nog in de showrooms van Hyundai staat, was daar voor het eerst in 2012 te vinden. In 2015 werd een kleine facelift doorgevoerd. Zowel de eerste, de tweede als de derde generatie hield het zes jaar vol, wat zou betekenen dat de huidige derde Santa Fe dit jaar het stokje mag overdragen aan een opvolger. Zoals we van de Santa Fe gewend zijn, zal de nieuwe generatie een variant met langere wielbasiskrijgen: de Grand Santa Fe met een derde zitrij achterin.

Hyundai Nederland durft nog niet met grote zekerheid te zeggen dat ook de nieuwe Santa Fe weer naar ons land komt. Eerst wordt onderzocht of de komst van het model in het kader van de bpm wel voldoende lucratief zal zijn.