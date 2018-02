Slideshow

Nieuwe Honda Amaze gepresenteerd Indiase debutant

Meer nieuws uit India. Honda heeft op de beursvloer van de Auto Expo in New Delhi het doek verwijderd van de volledig nieuwe Amaze.

Twee jaar geleden onderwierp Honda de in 2011 gepresenteerde Brio en de daarvan afgeleide sedan, de Amaze, aan een facelift. De compacte Hondas, in onder andere Thailand, Indonesië en India te koop, zijn daarmee inmiddels iets op leeftijd geraakt. Honda grijpt de Auto Expo in New Delhi aan om een compleet nieuwe Amaze te presenteren. Een nieuwe Brio volgt later, hetzelfde geldt voor de Moblio, een MPV op basis van de genoemde modellen.

Honda noemt de Amaze een compacte sedan "[...] met premiumkenmerken". Daarmee doelt het merk vooral op het feit dat de vier meter langer sedan sterke overeenkomsten vertoont met modellen als de Civic en de Accord. Met name de voorzijde, waar we een in de koplampunits doorlopende chroomkleurige strip zien, is hier een voorbeeld van. Specificaties maakt Honda in een later stadium bekend. De auto neemt het in India op tegen modellen als de Suzuki Dzire (Swift Sedan), Hyundai Xcent (Hyundai i10 Sedan) en Ford Figo Aspire (Ford Ka Sedan).