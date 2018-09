Beetje bij beetje... Nieuwe glimp Mercedes-AMG A35 opgevangen

Slideshow

Hij komt eraan en dat mogen we weten ook: Mercedes-Benz is druk bezig met de teasercampagne rondom de A35 AMG. Zoals wel vaker bij teasers zien we steeds meer, zo ook nu!

Steeds meer details rondom de mild-extreme hatchback komen naar buiten. Zo krijgen we door de laatste flitsende video een beter beeld van de voorbumper en achterspoiler én zien we (in de verte) de auto voor het eerst in zijn geheel. De heftige spoiler boven op de achterklep kwam gisteren gedeeltelijk voor het eerst in beeld, nu zien we hem in zijn geheel. Het belooft een flink exemplaar te worden, zoals we dat ook op de GLA 45 AMG Concept zagen. De spoiler op de A35 AMG is wellicht alleen aan de First Edition voorbehouden. Verder moeten de zwarte carbon details op de voorbumpers naar alle verwachting voor een betere aerodynamica zorgen.

De A35 AMG is het begin van de AMG-sausjes die Mercedes-Benz over de nieuwe A-klasse gaat gieten. Het is voor het eerst dat een mildere AMG voor de A-klasse onder de A45 AMG op de prijslijst komt te staan. Hoeveel vermogen de A35 en A45 AMG krijgen, is vooralsnog onbekend. De 45 AMG van de vorige A-klasse kreeg 381 getemde paarden onder het rechterpedaal, de nieuwe zal vergelijkbare cijfers krijgen. De hier getoonde AMG-versie van de A-klasse zal het met zo'n 300 pk moeten doen. Dat is waarschijnlijk ook geen straf. Naar verluidt laat de hele A35 AMG zich op de beursvloer in de Franse hoofdstad zien tijdens de autosalon van Parijs.

De hele teaser vind je hier!