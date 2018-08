Komt deze wel naar Europa? Nieuwe Genesis G80 gesnapt

Genesis is aan het testen geslagen met een volledig nieuwe G90. De subtopper van de Genesis line-up krijgt mogelijkerwijs op termijn ook Europese bodem onder z'n wielen.

'Nu al een nieuwe G80' - horen we je denken. Jazeker. De G80 die nu in de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse showrooms staat, is daar pas sinds juni 2016 te vinden. Het betrof echter geen volledig nieuw model, de auto stond namelijk al sinds 2014 als Hyundai Genesis op de internationale verkooplijsten. Genesis werd losgeweekt van Hyundai en de 'Hyundai Genesis' werd bij een facelift in 2016 omgedoopt tot G80. Deze volledig nieuwe generatie wordt naar verwachting volgend jaar gepresenteerd. De G80 is overigens niet de grootste sedan binnen de Genesis-familie, die eer gaat naar de G90 (voorheen Equus).

De auto hangt nog fanatiek in de plakkers, dus over het uiterlijk valt vooralsnog niet veel te zeggen. Wel is aannemelijk dat Genesis designinvloeden doorvoert van studiemodellen als de Essentia Concept. Waarschijnlijk maakt de nieuwe G80 als eerste in zijn bloedlijn kennis met een plug-in hybride aandrijflijn, al zullen er ongetwijfeld weer een V6 en een V8 op de menukaart verschijnen.

Europa

De Hyundai Genesis was op aanvraag bij de Nederlandse Hyundai-importeur ook in ons land te krijgen, maar voor de Europese markt was de auto in feite niet bestemd. Genesis maakte in 2015 bekend dat het op termijn ook de Europese markt gaat betreden. Die plannen liggen nog altijd op tafel, maar de implementatie ervan is uitgesteld tot minstens 2019.

Genesis-COO Thomas Schmid verklaarde eerder dat het lanceren van een premiummerk in Europa "een uitdaging" is. Volgens Schmid ligt het grootste probleem bij de aandrijflijnen, die niet voor de Europese markt geschikt zouden zijn. Genesis is momenteel alleen op de Noord-Amerikaanse, Chinese, Zuid-Koreaanse markt actief en in bepaalde landen in het Midden-Oosten.