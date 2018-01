Slideshow

Nieuwe Formule E-racer gepresenteerd Stekkerracer 2.0

De organisatie achter de Formule E heeft de eerste foto's losgelaten van de nieuwe, tweede generatie van de elektrische racer, die nog dit jaar voor het eerst wordt ingezet.

De organisatie houdt alle specificaties van deze door door Spark Racing Technologies gebouwde nieuwe Formule E-racewagen nog even onder de pet. Daar moeten we nog tot de Autosalon van Genève op wachten. De auto is voorzien van een nieuwe, door McLaren Applied Technologies ontwikkelde accu, die de raceauto een groter bereik geeft dan de huidige serie.

Over het uiterlijk kunnen we kort zijn: dat oogt spectaculair. Waar de huidige Formule E-wagens nog erg hun best doen om op hun Formule 1-broers te lijken, zijn deze nieuwe exemplaren voorzien van een meer eigen koets. Opvallend is dat ook de Formule E-racers een 'halo' krijgen aangemeten, een voorziening die de coureur meer bescherming moet bieden. De wielen zijn voortaan afgeschermd met aerodynamische schermen en aan de achterzijde is een gescheiden achterspoiler en een werkelijk immense diffuser geplaatst.

Dit najaar is de nieuwe generatie Formule E-racers voor het eerst in actie te zien. Tijdens de Autosalon van Genève krijgen we meer te horen over deze nieuwkomer.