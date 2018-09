Ook Transit Custom PHEV in Hannover Nieuwe Ford Transit wordt Mild Hybrid

Later deze maand opent de IAA voor bedrijfsvoertuigen z'n deuren in Hannover en dat betekent nieuws over 'busjes'! Ford is erg actief op dit gebied en presenteert in Duitsland onder meer een gefacelifte Transit en de eerder beloofde plug-in hybride op basis van de Transit Custom.

De nieuwe neus van de grootste Transit is op de bijgevoegde afbeelding al goed te zien. De grootste wijziging is te vinden bij de grille, waarvan het breedste punt niet langer onder het midden, maar daar net boven te vinden is. De koplampen krijgen net als die van de eerder strakgetrokken Transit Custom een led-omlijsting als dagrijverlichting.

Maar er is meer dan alleen een nieuw front. Ford belooft een groter laadvermogen en meer connectiviteitsmogelijkheden, maar vooral nieuwe aandrijflijnen. Zuiniger motoren kunnen indien gewenst worden gekoppeld aan 48V Mild Hybrid-techniek, ofwel een starter/generator die remenergie kan opslaan om die vervolgens weer vrij te geven als dat nodig is. De techniek kan worden gecombineerd met een handgeschakelde versnellingsbak en moet het verbruik vooral in de stad terugdringen.

Als je écht schoon door de stad wilt rollen, is de kleinere Transit Custom PHEV wellicht een betere optie. De auto werd bij de introductie van de gefacelifte Custom al aangekondigd, maar beleeft in Hannover zijn debuut. De auto moet zo'n 50 km elektrisch kunnen afleggen en kan daarna terugvallen op een 1.0 Ecoboost-benzinemotor, waardoor de totale actieradius uitkomt op meer dan 500 km. Het accupakket is onder de laadvloer geplaatst, zodat de het volledige volume van de laadruimte behouden kan blijven.