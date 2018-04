Subtopper voor het eerst in beeld Nieuwe Ford Focus ST gesnapt

De vierde generatie Focus heeft zich nog maar net aan de wereld laten zien of de gemoederen worden indirect al opgewarmd voor de komst van de nieuwe subtopper: de ST!

Ford heeft een naam hoog te houden op het gebied van goed sturende modellen. De Focus staat op dat gebied al jaren bekend als één van de toppers, iets wat niet alleen tot uiting kwam in de vele sportieve varianten die door de jaren heen zijn gebracht. Wel zijn die sportievelingen, denk aan de ST en de RS, hét uithangbord van de sportieve genen die zijn verweven in de modelserie. De reguliere versies van de nieuwe vierde generatie Focus hebben nog niet de kans gehad zich te bewijzen, maar dat weerhoudt Ford er niet van om nu al te beginnen met het testwerk van de nieuwe subtopper, de ST.

De Focus die op deze foto's is te zien, is rondom voorzien van een sportief ogende bodykit, een set die niet extreem genoeg is om de auto als RS door te kunnen laten gaan. Met de ST-Line-uitvoering van de Focus liet Ford natuurlijk al in grote lijnen zien wat we van een volwaardige ST kunnen verwachten, al droogt het spoilerwerk op de ST toch iets anders op. Zo krijgt de Focus ST een grotere spoiler boven aan zijn achterzijde en zullen de luchtinlaten en spoilers rondom net een tandje groter zijn.

Het is nog niet bekend wat Ford op motorisch vlak van plan is met de Focus ST, die er waarschijnlijk ook weer als Wagon komt. Het huidige model heeft een 250 pk sterke 2.0 EcoBoost onder de kap, een variant die eerder een 185 pk sterk dieselbroertje had: de ST Diesel. We mikken erop dat de nieuwe Focus ST zo'n 275 pk krijgt, een vermogen dat misschien wel uit een geblazen 1,5-liter wordt geperst. Of de ST Diesel terugkeert, valt nog te bezien. Mocht dat zo zijn, dan is de nieuwe 2.0 Biturbo TDCI met 190 of 238 pk uit de gefacelifte Edge een potentiële kandidaat.