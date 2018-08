Explorer verkleed als Interceptor Nieuwe Ford Explorer laat zich zien

Ford werkt aan een nieuwe Explorer, een auto die natuurlijk ook weer dienst gaat doen bij de politiekorpsen. Een Explorer Police Interceptor is in het openbaar betrapt en de auto laat praktisch niets meer tot de verbeelding over.

Het is niet de eerste keer dat we de nieuwe Explorer in politiekostuum zien. Eerder liet Ford zelf al een Explorer Police Interceptor in de duisternis zien, maar op deze nieuwe foto's is de auto beter te zien dan ooit.

Ford heeft deze als diender verklede Explorer natuurlijk niet per ongeluk in deze vorm op pad gestuurd. Sterker nog, de gehele camouflage en aankleding van de auto is in dit geval toegepast om de aandacht te trekken. Daarbij laat Ford maar wat graag weten dat de auto beschikbaar komt met een hybride aandrijflijn, getuige het woord 'Hybrid' op de flank, vergezeld door een felle groene streep. Die nieuwe aandrijflijn zou zo'n 40 procent zuiniger moeten zijn dan de non-hybrid V6 in de huidige generatie Explorer. Deze nieuwe politieversie rolt in mei volgend jaar voor het eerst van de band. Van de auto komt ook een volwaardige ST-smaak beschikbaar.

Opvallend is dat Ford op designgebied niet sterk van de huidige Explorer gaat afwijken. De voorzijde is volledig nieuw en daarmee sluit de Explorer beter aan bij SUV's als de Edge, maar vooral het zijaanzicht komt overeen met het huidige model.

De huidige generatie van Fords Explorer werd in 2011 op de markt gebracht en werd vier jaar geleden gefacelift (foto 7 en 8). De SUV meet zo'n 5 meter lang, is 2 meter breed maar is in de Verenigde Staten nog lang geen grote jongen. Daarvoor moet je bij Ford aankloppen voor de 25 centimeter langere Excursion, een kolos waarvan zelfs een 5,62 meter lange versie beschikbaar is.