Nieuwe elektrosporter: Leap Motor Overmorgen onthuld

Binnenkort dient zich weer een nieuwe speler op elektrogebied aan. Leap Motor onthult naar verluidt op 10 november de LP-S01, maar nu is er al een afbeelding opgedoken.

De afbeelding schijnt van Leap Motor zelf afkomstig te zijn, maar zoals vaker het geval is bij Chinese bedrijven is de informatievoorziening verder erg summier. Car News China wist gelukkig de hand te leggen op wat achtergrondinformatie. Smaak is nog altijd persoonlijk, maar op de afbeelding lijkt de LP-S01 in ieder geval een strak gelijnde en modern ogende coupé te zijn. De auto zou worden voortgedreven door een elektromotor met 170 pk, goed voor een 0-100 tijd van 6,9 seconden. Belangrijker is de reikwijdte, die op een zeer redelijke 360 km zou komen te liggen.

De Leap Motor LP-S01 beleeft waarschijnlijk op de komende Guangzhou Auto Show, die van 17 tot 26 november wordt gehouden, z'n publieksdebuut. Car News China geeft echter aan dat de auto pas in maart 2019 op de markt komt. Of het dan nog zo'n aantrekkelijke aanbieding is, is de vraag.