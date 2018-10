Ook Vivaro als EV Nieuwe (elektrische) Opel Corsa komt eraan

Slideshow

De dag van teasers, want ook Opel slingert een eerste video met flitsen van de nieuwe Corsa de wereld in. Tegen 2020 staat de (volledig elektrische!) compacte Opel bij de dealers, maar in de video op social media wordt nu al over 'coming soon' gesproken. Hoe snel zal dat zijn?

Voor 2020 staan acht lanceringen op Opels agenda met een rode stift omcirkeld. De drie grootste onthullingen noemt het merk zelf de geheel nieuwe Corsa, Vivaro en Mokka X. Van de Corsa verschijnt voor de eerste keer een volledig elektrische versie. Door de komst van DS 3 Crossback waarmee de Corsa het PSA-bloed deelt, weten we meer over de aandrijflijn die in de Duitser komt te liggen. De elektrische DS 3 Crossback E-Tense heeft de bechikking over 50 kWh. De boordlader kan optioneel van 7 kW naar 11 kW worden opgevoerd. Het totale vermogen komt neer op 100 kW (136 pk) en 260 Nm. De top ligt op 150 km/h en de auto gaat in 8,7 seconden naar de snelheid van 100 km/h. Met een volledig geladen accu komt de E-Tense volgens WLTP-cyclus 300 km ver. Naast de Corsa en 3 Crossback krijgt ook de Peugeot 208 deze aandrijflijn.

Op de flitsende beelden die op social media verschenen, is verder helaas weinig te zien. Hoewel er gesproken wordt over een volledig elektrische Corsa, staat een reguliere versie in de spotlights met twee uitlaatpijpen aan weerzijden van de achterbumper (foto 2). Een flits later zien we een deel van de sportief getekende voorbumper (foto 3). Al met al houdt het niet over, maar gezien de start van een teasercampagne hoeven we waarschijnlijk niet al te lang meer te wachten op meer nieuws over de geheel nieuwe Corsa.

De Vivaro behoort zoals gezegd ook tot de acht grote onthullingen van de komende tijd. John Dane, Manager commercial vehicles van Opel Nederland, heeft tegen AutoWeek verklaard dat de bestelbus met een volledig elektrische aandrijflijn op de markt komt. Daarmee belooft het een grote concurrent voor de Volkswagen Buzz Cargo te worden die later op de markt verschijnt.