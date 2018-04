Alexandre Guignard benoemd tot Senior Vice President Nieuwe elektrische divisie voor PSA

In aanloop naar het voornemen om in 2025 van elk model een geëlektrificeerde versie te hebben, is er nu een nieuwe divisie ontwikkeld bij PSA. Deze zal de komende jaren zijn pijlen richten op de elektrische markt.

Over zeven jaar is dus de 'deadline': dan staat er een nieuwe CO2-doelstelling op de agenda. Om in te haken op het veranderende autolandschap, is de nieuwe bedrijfstak deze week onthuld. De divisie zal zich naast elektrische auto's ook op elektrische mobiliteit richten. Naast de auto's draait het binnen de bedrijfstak ook om de diensten die PSA aan wilt bieden zoals Free2Move. Aan het hoofd van de divisie staat Alexandre Guignard. De Fransman is al sinds 2006 in dienst bij PSA en had eerder de leiding over onder andere 'Corporate Planning and Programs'.

Volgend jaar krijgen we de eerste resultaten van de nieuwe bedrijfstak te zien. We verwachten dan een geëlektrificeerde Peugeot 208, DS3 Crossback en voor het eerst een Corsa na Opel's overname door PSA. Linda Jackson, Chief Executive Officer bij Citroën, zegt erg blij te zijn met de nieuwe bedrijfstak.