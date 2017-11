Slideshow

Nieuwe Duster nu ook als Renault Zoek de verschillen

In augustus maakte de wereld kennis met de nieuwe Dacia Duster. Net van z'n voorganger verschijnt de auto ook met Renault-beeldmerken ten tonele. Vandaag is -ie in beeld verschenen.

De auto die wij in Nederland als Dacia Duster kennen, gaat wegens het ontbreken van merkhistorie in onder andere Zuid-Amerika door het leven als Renault Duster. In onder andere India en Rusland is de auto ook nog eens als Nissan Terrano te koop. Vandaag is de dag waarop de nieuwe Renault Duster in beeld is gebracht.

Net als voorheen het geval was, zijn er verschillen waar te nemen tussen de Duster van Dacia en die van Renault. De Renault-versie krijgt een nieuwe, bredere grille met een fors Renault-logo. Het bumperwerk lijkt ongewijzigd te blijven. De bij de Duster zwarte kunststof strip boven de kentekenplaat aan de achterzijde is bij de Renault Duster zilverkleurig uitgevoerd.

Ook in het interieur zijn kleine verschillen waar te nemen. De ventilatieroosters zijn in de Renault Duster rechthoekig in plaats van rond en uiteraard monteert Renault zijn eigen stuurwiel in de offroader.

Op technisch vlak borduurt de nieuwe Duster voort op zijn voorganger. Dat betekent dat we onderhuids in de basis hetzelfde platform tegenkomen. Dacia houdt de lippen nog op elkaar wat motorentechniek, maar we zetten in op de bekende 125 pk sterke TCe 125 en de 110 pk sterke diesel, de dCi 110. Op veiligheid- en snufjesgebied is de Duster behoorlijk opgewaardeerd, verwacht dan ook zaken als Keyless Entry en Lane Assist op de optielijst.