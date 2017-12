Slideshow

Nieuwe 'Dodge' Ram in beeld Vijfde generatie gaat voor hoekig

Ford heeft de F-150, Chevrolet de Silverado en wie bij Dodge naar een pick-up van dergelijk formaat op zoek gaat, komt uit bij de Ram 1500. Volgend jaar brengt Dodge een nieuwe generatie van zijn succesnummer op de markt.

Toyota en Honda vechten elkaar in de Verenigde Staten de tent uit als het gaat om wie het merk is met de populairste personenauto. Toyota wist vorig jaar 388.616 Camry's aan de man te brengen terwijl Honda 345.225 Accords wist te verkopen. Honda rekent hier alleen de verkopen aan particulieren mee, terwijl Toyota ook de Camry-verkoop aan verhuurbedrijven meerekent. Hoe dan ook fraaie aantallen, maar ze vallen in het niet bij de hoeveelheid pick-ups die de Amerikanen aanschaffen. Ford's F-Serie ging vorig jaar maar liefst 822.799 keer over de toonbank, gevolgd door de Chevrolet Silverado (574.876 stuks) en de Dodge Ram (489.418 stuks). De huidige F-150 en Silverado stammen uit respectievelijk uit 2015 en 2014, de Ram uit 2008. Tijd voor een nieuwe generatie!

We schrijven 'Dodge Ram' omdat Ram in 2010 op papier werd losgeweekt van Dodge en als losstaand merk in de markt wordt gezet. De nieuwe vijfde generatie is nu de deur uit gestuurd en het lijkt erop dat de nieuwe Ram een vierkantere designtaal over zich heen krijgt gestort. De nieuwe van led-techniek voorziene koplampunits schemeren al door het camouflagewerk heen en ook de achterlichten zijn al volledig zichtbaar. Zeer waarschijnlijk past FCA aluminium toe voor diverse plaatwerkdelen, waaronder de motorkap en de achterklep.

Mogelijkerwijs laat Ram zijn nieuwe pick-up volgende maand al tijdens de North American International Auto Show in Detroit zien.