Nieuwe dieselmotor voor Opel Grandland X Gamma uitgebreid met Ultimate-uitvoering

Opel brengt een nieuwe dieselmotor naar de Grandland X, een 177 pk sterke 2.0 van de planken van PSA.

Opel's Grandland X is heel zwart-wit gezien in de basis natuurlijk een Peugeot 3008 en dat heeft tot gevolg dat ook de motoren die in Opel's middelgrote cross-over te krijgen zijn, afkomstig zijn van de planken van de PSA Group. Het motorenaanbod is tot op heden echter nog ietwat beperkt. Op zowel benzine- als dieselvlak valt er één krachtbron te kiezen: een 130 pk sterke 1.2 Turbo en de 120 pk sterke CDTI, in feite een PureTech- en een BlueHDi-blok. Opel breidt het leveringsgamma in Europa uit met een nieuwe 177 pk sterke 2.0 CDTI. Het blok is een afgeleide van de 180 pk sterke diesel die Peugeot in z'n GT-diesels hangt.

Die 177 pk en 400 Nm sterke Franse diesel is momenteel al te krijgen in Citroëns Jumpy/SpaceTourer, waar het blok BlueHDi 180 heet. In de Grandland X moet met die krachtcentrale een gemiddeld verbruik van 4,8-4,9 l/100 km te halen zijn. Het blok is gekoppeld aan een achtrapsautomaat. Wie de Grandland X met deze nieuwe machine de sporen geeft, moet in 9,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid ligt op 214 km/h.

Tevens voegt Opel een nieuwe Ultimate-uitvoering aan de line-up toe, een smaak waarin de Grandland X op 19-inch groot tweekleurig lichtmetaal komt te staan. Zilverkleurige dakrails , speciale stoelen, lederen bekleding, stoelverwarming voor én achter, en een audiosysteem van Denon maken tevens deel uit van het pakket. Hetzelfde geldt voor zaken als aluminium sportpedalen, een uitgebreid infotainmentsysteem, led-koplampunits, een 360-graden-camera en Advanced Park Assist.

Opel Nederland bevestigt aan AutoWeek dat de nieuwe dieselmotor ook naar Nederland komt. In het eerste kwartaal van volgend jaar is -ie op de prijslijsten te vinden. Welke bedragen voor de Grandland 2.0 CDTI moeten worden neergeteld, maakt Opel spoedig bekend.