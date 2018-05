1.8 Skyactiv-D vervangt 1.5 Skyactiv-D Nieuwe dieselmotor voor Mazda CX-3

De vernieuwde CX-3 die deze zomer naar Nederland komt, krijgt een nieuwe en efficiëntere dieselmotor.

Deze maand opent Mazda in Japan de orderboeken voor de vernieuwde CX-3 zoals die eerder dit jaar in de Verenigde Staten werd gepresenteerd. In Mazda's thuisland verschijnt de CX-3 met een nieuwe dieselmotor op de markt, een 1.8 Skyactiv-D. Mazda Nederland vertelt ons als eerste dat die nieuwe dieselmotor ook naar Europa en daarmee naar Nederland komt.

De nieuwe 1.8 Skyactiv-D (1.756 cc) is een technische doorontwikkeling van de huidige 1.5 Skyactiv-D. De reeds bekende diesel in de CX-3 levert 105 pk en 270 Nm. De nieuwe 1.8 Skyactiv-D levert tevens 270 Nm, maar krijgt er 11 pk bij en is 116 pk sterk. De toerentallen waarbij het vermogen en het koppel vrijkomt, is gelijk aan dat van de huidige 1.5 en hetzelfde geldt voor de compressieverhouding. Het gewicht van de krachtbron is ondanks de toegenomen cilinderinhoud nagenoeg gelijk gebleven. Niet alleen moet de thermische efficiëntie zijn verbeterd, ook moet het nieuwe blok minder interne wrijving hebben dan het huidige. Het brandstofverbruik volgens de WLTP-cyclus is nog niet bekend.

In het derde kwartaal van dit jaar is de vernieuwde CX-3 in de Nederlandse showrooms te vinden. Momenteel is de 2.0 Skyactiv-G 150 overigens niet meer op de prijslijst van de auto te vinden, maar die krachtbron keert terug zodra de opgewaardeerde CX-3 in Nederland is gearriveerd.

Overige aanpassingen

Op optisch vlak blijven de aanpassingen beperkt tot een andere grille en nieuwe achterlichten. Matrix-led-koplampunits zijn eveneens nieuw. In het interieur vinden we een anders ingedeelde middentunnel aan, waar een elektronische parkeerrem de traditionele handrem vervangt en een geïntegreerde armsteun z'n opwachting maakt. Verder heeft Mazda onder andere de geluidsisolatie verbeterd door de toepassing van dikker glas, nieuwe dakbekleding en nieuwe bekleding voor de deurpanelen.