Diesel erbij, benzine eraf Nieuwe diesel voor Range Rover Velar geprijsd

Land Rover heeft het leveringsgamma van de Range Rover Velar aangescherpt. De P380 verdwijnt van de lijst, terwijl de D275 de boel komt versterken.

Dankzij een eerdere duik in de prijslijst van de Land Rover Range Rover Velar wist AutoWeek te melden dat Land Rover het leveringsgamma van de Range Rover Velar onder de loep neemt. De SUV zou beschikbaar komen met een nieuwe P340-benzineversie én een nieuwe D275-dieselvariant. We hebben nu kunnen achterhalen wat die nieuwe dieselsmaak gaat kosten. De toevoeging van de nieuwe variant aan de prijslijst gaat hand in hand met het schrappen van de P380, de 380 pk sterke supercharged V6. Of dat verband houdt met de komst van de nieuwe P340, is nog niet helemaal helder.

Wie € 99.700 naar Land Rover overmaakt, krijgt de sleutels van een Range Rover Velar D275 in S-uitvoering in zijn handen gedrukt. Voor de SE-uitvoering vraagt Land Rover minimaal € 103.550 terwijl voor de HSE ten minste € 113.800 moet opbrengen. Voor de R-Dynamic vraagt Land Rover € 96.750 en de R-Dynamic S moet minimaal € 103.100 opleveren. Topversie R-Dynamic HSE kent een basisprijs van € 117.200.

De D275 heeft een 3,0-liter grote V6-diesel in de neus die 275 pk en 625 Nm levert. Daarmee sprint de altijd van een automaat voorziene Engelseman in 7 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn top ligt op 218 km/h en wie zijn rechtervoet rustig bedient, moet een verbruik van 6,6 l/100 km kunnen halen. Of de komst van de D275 betekent dat de D300 spoedig het veld moet ruimen, is nog afwachten.