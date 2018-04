Michael Cole opgevolgd door Emilio Herrera Nieuwe COO voor Kia Motors Europe

Kia Motors Europe heeft Emilio Herrera aangewezen als de nieuwe Chief Operating Officer. Hij is de opvolger van Michael Cole, die deze functie ruim vijf jaar bekleedde.

Emilio Herrera, voorheen hoofd van Kia Motors Iberia, wordt daarmee verantwoordelijk voor het realiseren van Kia's voornemen om in 2018 in Europa 500.000 auto's aan de man te brengen. Kia meldt dat het tot en met 2025 zestien nieuwe modellen op de markt zal brengen. Eén daarvan is een in 2020 op de markt te verschijnen auto met een brandstofcel aan boord.

Herrera volgt Michael Cole op, de Engelsman die sinds november 2012 COO van Kia Motors Europe was. Onder zjin leiding nam de verkoop van Kia in Europa met maar liefst 40 procent toe. Opvallend: de Europese automarkt groeide in die periode gemiddeld met 27 procent. Kia zegt later meer informatie vrij te geven over de nieuwe rol van Cole. Reken er in elk geval op dat Kia tevreden is met de prestaties van Cole.