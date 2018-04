Verlengde bekende mét airbumps Nieuwe Citroën C4 Aircross voor China

Slideshow

Citroën brengt een nieuwe C4 Aircross op de Chinese markt, een auto die minder 'compleet nieuw' is dan je zou denken.

De C4 Aircross op deze foto's is namelijk een voor de Chinese markt aangepaste variant van de hier wel bekende C3 Aircross. De auto groeit 12 centimeter in de lengte en is daarmee nu 4,27 meter lang. De afstand tussen de wielen neemt tevens toe en wel met 6 centimeter. De extra interieurruimte die daardoor ontstaat, komt ten goede aan de bagageruimte én aan de passagiers op de achterbank.

Opvallend detail: waar de C3 Aircross het zonder Citroën-kenmerkende airbumps moet stellen, wordt deze Chinese C4 Aircross wél van de kunststof stootkussentjes voorzien. We vinden ze onderaan de portieren en zijn in dezelfde stijl vormgegeven als de exemplaren op de gefacelifte C4 Cactus en de hier nog op de markt te moeten verschijnen C5 Aircross. Later deze maand geeft Citroën meer informatie vrij over zijn Chinese nieuweling. De auto krijgt een plek tussen de C3-XR en de al genoemde C5 Aircross.

De C4 Aircross kennen we in Nederland als de in 2012 op de markt verschenen cross-over die zijn basis deelde met de Mitsubishi ASX. De Peugeot 4008 was een broertje uit eigen land. In 2015 werd de C4 Aircross in ons land de markt gehaald. In totaal vonden 864 exemplaren een Nederlands baasje. In 2013 beleefde de auto zijn topjaar. Toen werden 327 stuks verkocht.