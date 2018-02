Slideshow

Nieuwe Citroën Berlingo in beeld Update: ook achterkant en interieur!

Gisteren kondigde de PSA Groupe een volledig nieuwe generatie voor zowel de Citroën Berlingo als de Peugeot Partner en Opel Combo aan. Die eerste is nu al in beeld verschenen.

Op de sociale kanalen gaat een afbeelding rond van de volledig nieuwe Berlingo, een auto die overduidelijk is getekend volgens Citroëns huidige designtaal. De auto heeft het bekende gelaagde front, waarbij de bovenste laag ledverlichting erg plat is. Daaronder zijn de reguliere kijkers geplaatst. De complete neus doet sterk denken aan die van de C3, C3 Aircross, C4 Cactus en C5 Aircross. Alles achter de neus is, op de subtiel aanwezige Airbumps na, helemaal Berlingo.

Citroën houdt logischerwijs vast aan het concept van de ludospace, waarmee het sinds de jaren negentig scoort. De auto debuteert aanvankelijk als personenversie, maar zal natuurlijk ook weer als besteller beschikbaar komen. De Berlingo is geplaatst op het EMP2-platform. Dat platform zit momenteel onder modellen als de 308, 3008, 5008, Citroën C5 Aircross en DS7 Crossback. Onder de kap uiteraard een selectie benzine- en dieselmotoren, al keert deelektrische variant waarschijnlijk ook terug. Later vandaag hebben we alle informatie!

De onthulling van een nieuwe Peugeot Partner én een Opel Combo, die nu voor het eerst een Franse basis heeft, verwachten we eveneens spoedig.

*Update*

Inmiddels is niet alleen de voorkant, maar ook de achterkant te zien. Vanuit deze hoek lijkt het bijna om een facelift van de oude te gaan. De achterlichten behouden hun basisvorm, net als de achterruit. Een bijzondere keuze bij een auto die verder zo rigoureus op de schop gaat en zelfs een nieuw platform krijgt. Aan de binnenzijde is eveneens alles anders. De stoelen van deze Multispace-versie herkennen we uit andere Citroëns en ook het dashboard is in typerende stijl getekend. De groene kleur die in dit exemplaar wordt gebruikt, verdient daarbij een aparte vermelding. De pook staat nog altijd op een 'schiereiland' aan het dashboard. Opvallend detail: de afgesneden hoeken die de zijruiten aan de buitenkant zo kenmerken, worden aan de binnenzijde niet afgedekt door plaatstaal en/of een deurpaneel. Hier hebben de ruiten dus 'gewoon' een rechte hoek, al is de vorm van de buitenzijde natuurlijk wel zichtbaar door het glas. (JL)