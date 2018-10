Scott Keogh schuift door Nieuwe CEO voor Volkswagen Noord-Amerika

Slideshow

Volkswagen Group of America heeft wederom een nieuwe CEO. Scott Keogh, nu nog opperbaas van Audi in Noord-Amerika, gaat de rol vanaf 1 november vervullen.

Keogh (49, foto 1) wordt behalve hoofd van de Volkswagen Groep in Noord-Amerika ook de baas van het merk Volkswagen in deze regio. Hij vervangt in die rol Hinrich Woebcken (foto 2), die in de nasleep van het dieselschandaal in 2016 bij BMW vertrok om de Amerikaanse Volkswagen-tak te gaan leiden.

Volkswagen-CEO Herbert Diess verklaart de stap met deze woorden: "Woebcken heeft Volkswagen terug op de rails naar succes gezet in Noord-Amerika en dat is gezien de omstandigheden een hele prestatie. Na deze comeback zal Scott Keogh, die Audi heeft laten excelleren in de VS, doorbouwen op het huidige succes en de volgende stap gaan zetten in de groeistrategie die van Volkswagen een meer relevante speler moet maken in Noord-Amerika."

Dat het merk wil groeien in met name de Verenigde Staten is niet zo gek, want Volkswagen speelt daar een duidelijk andere rol dan in Europa. Waar het merk hier oppermachtig is, moeten de Duitsers aan de overkant van de oceaan een hele reeks Japanse en Koreaanse merken voor zich dulden. Het gewenste succes moet uiteraard vooral komen van SUV's, die in de VS een nog grotere rol spelen dan bij ons.

Het aantreden van Keogh betekent natuurlijk ook dat er een fraai bekleed stoeltje vrijkomt bij Audi of America. Dat stoeltje zal vanaf 1 december toebehoren aan Mark Del Rosso (foto 3), die op zijn beurt vertrekt als hoogste baas van de Amerikaanse tak van Bentley. Wie Del Rosso daar mag opvolgen, wordt op een later moment bekendgemaakt. Woebcken blijft als adviseur actief binnen Volkswagen.