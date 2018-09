Phil Popham vervanger Jean Marc-Gales Nieuwe CEO voor Lotus

Slideshow

Lotus heeft aangekondigd wie zijn nieuwe CEO is. Phil Popman wordt naar voren geschoven als de vervanger van de eerder dit jaar opgestapte Jean-Marc Gales.

In juni werd bekend dat toenmalig CEO van Lotus Sports Cars, Jean-Marc Gales, zijn functie neerlegde. Gales vertrok naar eigen zeggen om 'persoonlijke redenen'. Feng Qing Feng, voorheen Vice President en Chief Technology Officer bij Geely Auto, nam het stokje van Gales tijdelijk over. Nu weten we wie de vaste nieuwe CEO van Lotus Sports Cars wordt.

Phil Popham is met ingang van 1 oktober de nieuwe CEO van Lotus. Popham was voorheen CEO van Sunseeker International, een Engelse fabrikant van luxe jachten. Daarvoor is Popham actief geweest voor onder andere Jaguar Land Rover.

Jean-Marc Gales gaat aan de slag bij het in Essex gevestigde JD Classics, een bedrijf dat zich onder andere specialiseert in de handel in en de restoratie van klassieke Aston Martins, Jaguars, Ferrari's en Porsches.