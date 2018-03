Slideshow

Nieuwe Brabham heet BT62 Onthulling op 2 mei

Brabham, een legendarische naam uit de Formule 1, keert terug. Dat was al bekend, maar inmiddels is ook duidelijk hoe de eerste auto van het herboren merk zal heten: BT62.

Veel meer dan dat en de onthullingsdatum – 2 mei – is er niet bekend over de nieuwkomer. Het lijkt om een straatauto met een buitengewoon sportief karakter te gaan, maar daar blijft het bij. De Brabham kan dus een hardcore 'racesigaar' worden in de stijl van Caterhams, maar ook een serieus potente supercar of iets daartussenin, zoals een Alpine A110. Brabham is de naam van een raceteam dat tussen 1962 en 1992 furore maakte in de Formule 1. De auto's van het merk kregen steevast een typeaanduiding met 'BT' mee en die traditie zet het herboren merk dus voort.

De opleving van Brabham is een project van David Brabham, de zoon van de oprichter van het merk. Behalve de naam en de datum is ook het motorgeluid van zijn geesteskind in de teaser'video' te horen: