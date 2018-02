Slideshow

Nieuwe BMW X4 als M-versie naar buiten Rappe aflosser

Dit jaar blaast BMW's X4 pas zijn vierde kaarsje uit, maar een veel langere carrière gunt BMW zijn SUV niet. Een opvolger staat in de ontwikkelingskamers, een auto die we nu voor het eerst als knalharde M-versie kunnen zien.

Op basis van de tweede generatie X3 presenteerde BMW in 2014 de X4 zoals die nu nog te koop is, een auto die het recept van de X6 volgt. Waar die laatste een soort sportieve variant van de X5 is, compleet met sterker aflopende daklijn, is de X4 datzelfde voor de X3. De X3 werd vorig jaar aan een volledig nieuwe generatie geholpoen en dat betekent dat ook de X4 op relatief korte termijn grondig wordt vernieuwd. Ook BMW's M-divisie gaat zich weer met een variant bemoeien.

Het is die M-versie hier in camouflagepak is opgedoken, wel is nog even de vraag of het hier een volwaardige M-versie betreft, of dat hier de opvolger van de huidige X4 M40i rondgaat. Het agressief ogende front, compleet met grote luchtopeningen, de sideskirts en de zware achterpartij doen samen met de vier uitlaateindstukken vermoeden dat toch echt het eerste geval is. Ook de ogenschijnlijk zeer potige remschijven wijzen op meer dan 'slechts' een M40i-smaak.

Wat de X4 M gaat aandrijven, is niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk kiest BMW voor een 3,0-liter grote zescilinder, een blok dat dankzij twee turbo's een vermogen van omstreeks 450 pk zal leveren. Mogelijk krijgt ook de X3 een volwaardige M-variant. De X3 M en X4 M zouden als prima rivalen dienen voor de GLC 63 en GLC 63 Coupé van Mercedes-AMG.