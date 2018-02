Slideshow

Nieuwe BMW 3-serie speelt in de sneeuw Later dit jaar in de showrooms

Hoewel de huidige 3-serie van BMW nog lang niet bedaagd oogt, ligt de nieuwe ‘Dreier’ al enige tijd op de tekentafel. Vorig jaar zagen we hem al eventjes, nu zien we hem beter: de gloednieuwe 3-serie.

We zien de nieuwe BMW 3-serie hier aan een reeks koudetests onderworpen worden in het koude deel van Scandinavië. In ons land verlaat de 3-serie na grote broer 5-serie het vaakst de BMW-showroom. In eigen land is er echter werk aan de winkel en is het tijd voor een inhaalslag. Duitse klanten trokken vorig jaar namelijk vaker naar de Audi-dealer voor de aanschaf van een nieuwe A4 of tekenden eerder een koopcontract voor een Mercedes-Benz C-klasse. De top 10 van best verkochte auto's behaalde de Dreier niet eens. Op de nieuwe 3-serie moeten we nog even wachten, maar naar verluidt haalt BMW ergens in de laatste maanden van dit jaar het doek van de nieuwe 3-serie.

BMW maakt voor de nieuwe 3-serie gebruik van het modulaire CLAR-platform, een basis die we eerder zagen bij huidige de 5- en 7-serie. Door dit nieuwe platform is de 3-serie niet alleen klaar voor de komst van een hele rits nieuwe technologie, maar is de auto ook een stuk lichter dan voorheen. De nieuwe 7-serie verloor door het CLAR-platform maximaal 130 kilo.

In de wandelgangen wordt overigens gesproken over een geheel elektrische variant. Aan de andere kant van het spectrum verschijnt natuurlijk weer een nieuwe M-versie. Onze spionagefotograaf kreeg immers al een gecamoufleerde M3 voor de lens. Bij de nieuwe platen van de 3-serie vallen de langere neus op en treffen we rond de koplampen nog maar weinig camouflagemateriaal aan. Verder komen we veel herkenbare lijnen van de huidige 3-serie. Evolutie.