Slideshow

Nieuwe benzinemotoren voor Renault Drie smaken debuteren in Scénic en Grand Scénic

Renault introduceert een nieuwe generatie benzinemotoren, turboblokken die als eerste in de Scénic en Grand Scénic verschijnen.

Renault lanceert een nieuwe generatie benzinemotoren met directe brandstofinspuiting. Het blok is in samenwerking met Daimler tot stand gekomen. De nieuwe blokken komen als eerste voorin de Scénic en Grand Scénic te hangen.

TCe 115

Een volledig nieuwe aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde TCe 115 vervangt de huidige krachtbron met dezelfde naam. Het nieuwe blok heeft een cilinderinhoud van 1.330 cc en is 116 pk en 220 Nm sterk. De Scénic haalt er een topsnelheid van 182 km/h mee en heeft 11,3 tellen voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h nodig. Het gemiddeld brandstofverbruik ligt, volgens de NEDC-cyclus, op 5,4 l/100 km. De Grand Scénic verbruikt met 5,6 l/100 km logischerwijs iets meer.

TCe 140



Dan de TCe 140, een nieuwe tevens 1.330 cc grote viercilinder die 140 pk en 240 Nm levert. De krachtbron vervangt de 1.397 cc grote en 130 pk en 190 Nm sterke TCe 130. De motor is te koppelen aan een handgeschakelde zesbak of aan een EDC-automaat. De Scénic haalt er een topsnelheid van 195 km/h mee en heeft 10,1 tellen nodig voor de bekende 0-100-sprint. Het gemiddeld verbruik is identiek aan dat van de TCe 115: 5,4 l/100 km voor de Scénic en 5,6 l/100 km voor de Grand Scénic. Deze cijfers gelden voor de handgeschakelde versie. Voor de variant met EDC-transmissie geldt voor de Scénic tevens een verbruik van 5,4 l/100 km. Voor de Grand Scénic ligt die waarde op 5,5 l/100 km.

TCe 160



Dan is er de TCe 160, een blok dat de TCe 150 gaat vervangen die Renault in onder andere de Talisman toepast. Voor de Scénic is een krachtiger dan 130 pk sterke benzinemotor in elk opzicht nieuw. Ook deze nieuwe krachtbron heeft een inhoud van 1.330 cc. De alleen aan de zeventraps EDC-transmissie te koppelen machine jaagt de Scénic in 9,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld vebruik ligt op 5,4 l/100 km. De Grand Scénic noteert een waarde van 5,5 l/100 km.

De nieuwe varianten zijn binnenkort te bestellen en de levering komt naar verwachting in maart op gang. Prijzen volgen spoedig.