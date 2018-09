Lang (verwacht) Nieuwe Beast in beeld

Toen Barack Obama in 2009 president werd, verplaatste hij zich op de dag van zijn inauguratie in een gloednieuwe presidentiële limousine. Voor Trump was dat genoegen tot nu toe niet weggelegd, maar daar is nu verandering in gekomen.

Bij het aantreden van Trump werd al gefluisterd dat hij net als z'n voorganger direct in een nieuwe limousine mocht plaatsnemen. De auto die we vandaag in vol ornaat mogen aanschouwen werd in 2017 zelfs al in gecamoufleerde vorm gespot, wat de geruchten natuurlijk alleen maar voedde. Nog altijd is de auto niet officieel gepresenteerd, maar is Trump simpelweg in het nieuwe vervoermiddel verschenen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die momenteel in New York plaatsvindt.

The Beast

'The Beast': zo gaat de 9,5 jaar geleden gepresenteerde limousine de boeken in. Die naam is wel op z'n plaats. Hoewel het presidentiële voertuig op het eerste gezicht een vrij normale, verlengde Cadillac lijkt, is het feitelijk een gigantische, op een vrachtwagenchassis gebouwde bunker op wielen. Een behoorlijk mysterieuze bunker bovendien, want met de specificaties van de 'Cadillac One' lopen de Amerikaanse overheid en General Motors logischerwijs niet te koop. Naar verluidt is de uitgaande auto gebaseerd op een GMC TopKick, een vrachtwagen waarop ook veel Amerikaanse schoolbussen zijn gebaseerd. Het zware chassis is vervolgens met een voor de gelegenheid gebouwd koetswerk en enorm dikke ruiten omgetoverd in een Cadillac DTS-lookalike.

Verwacht ook van de nieuwe presidentiële limousine geen keurige specificatielijst met cilinderinhoud, bandenmaat, gewicht en vermogen. Wel maken de foto's duidelijk dat de nieuwe opperlimo op dezelfde leest is geschoeid als zijn voorganger. Opnieuw is de carrosserie dus fors hoger dan je op basis van zijn sedan-uiterlijk zou verwachten (zie voor de verhouding de volwassen man achter de auto op foto 1), al doet de nieuweling minder moeite om dat te verbergen dan zijn voorganger. De scherp gelijnde grille en dito koplampunits zorgen ervoor dat het werkpaard van Donald Trump oogt als een Cadillac anno 2018.

Volgens het Amerikaanse Autoweek blijft de interieuropstelling gelijk aan die van de uitgaande Cadillac One, wat betekent dat de auto drie zitrijen in een 2+3+2-opstelling heeft. Grote verschillen zijn er volgens het Amerikaanse autoblad vooral qua technologie. Uiteraard is de laatste stand van zaken op het gebied van communicatiemiddelen aanwezig, al gelooft Autoweek USA niet dat de Cadillac een mobiel kantoor wordt. Daarvoor zijn de ritjes die de president met de auto maakt simpelweg te kort. "Het primaire doel van de presidentiële limousine is het voorzien in gepantserd vervoer tussen vliegtuigen, helikopters en gebouwen", melden de Amerikanen.

Wie geïnteresseerd is in de auto's van Amerikaanse presidenten uit het verleden, moet zeker dit artikel lezen. Hierin blikken we terug op een eeuw lang presidentiële limousines. In maart 2014, toen Obama vanwege de Nuclaire Veiligheidstop in Noordwijk verbleef, maakte onze occassionduurtester 'Svensson', een Volvo 240, kortstondig kennis met The Beast. Geparkeerd tussen de gigantische Suburbans van zijn gevolg valt meteen op hoe enorm de 'Cadillac' is. (foto 5).