'Nieuwe Audi A1, SQ2 en Q3 nog dit jaar' Presentatie verklapt nieuwkomers

Audi-liefhebbers kunnen rekenen op een druk jaar. Het lijkt er namelijk op dat Audi dit jaar niet alleen een nieuwe A6 op de markt brengt, maar tevens met drie andere nieuwkomers naar voren komt.

Het Indiase Indianautosblog toont een afbeelding waarop naar eigen zeggen een slide van een door Audi getoonde presentatie is te zien. Als de plaat authentiek is, wordt ermee bevestigd wat we eigenlijk al wisten. Dit jaar krijgen we namelijk niet alleen een nieuwe A1 Sportback te zien - de driedeurs keert niet meer terug - maar ook een SQ2 én de nieuwe Q3.

A1 Sportback

De nieuwe Audi A1 keert niet meer terug als driedeurs. Wel voert Audi de vijfdeurs A1 Sportback, een auto die geen wereldschokkend nieuw design krijgt aangemeten. De zijspiegels verhuizen van het portier naar de A-stijl, het derde zijruitje verdwijnt en lijkt plaats te maken voor een Q2-achtige C-stijl en zowel grille als lichtunits lijken in formaat toe te nemen.

SQ2

Onze spionagefotograaf kreeg eerder al een sportief aangeklede Audi Q2 in beeld, een auto waarvan we al dachten dat het de SQ2 betrof. Zilverkleurige spiegelkappen, een sportief ogende grille, vier uitlaateindstukken: het bekende S-recept maakt kennis met de Q2. Naar verwachting verdwijnt de 310 pk sterke 2.0 TFSI uit de S3 in de neus van de Q2.

Q3

Het zal eens niet: ook voor de nieuwe Q3 bewandelt Audi het bekende pad der evolutie. De SUV maakt eindelijk kennis met MQB-techniek en verschijnt zeer waarschijnlijk ook als plug-in hybride op de markt. In AutoWeek 5, die vanaf woensdag 31 januari in de winkels ligt, lees je alles over dat nieuwe model.

Audi brengt verder dit jaar niet alleen een nieuwe A6, maar ook de E-Tron op de markt, een elektrische cross-over. Verder weten we al dat Audi een 'RS-verrassing' in het vat heeft zitten.