Bijna plakkerloos! Nieuwe Audi A1 nagenoeg volledig in beeld

Slideshow

De Audi A1 is van zijn compacte broertjes binnen de Volkswagen Groep de oudste van het stel en dat betekent dat ook de A1 spoedig volledig wordt vernieuwd. De tweede generatie van de kleinste Audi laat zich nu wel heel goed bekijken.

Vorig jaar verschenen nieuwe generaties van de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo op de markt en daarmee is de huidige Audi A1 met introductiejaar 2010 de oudste van het stel. Het wordt hoog tijd dat ook de kleinste Audi kennismaakt met de modulaire MQB-basis en het feit dat die auto op deze foto's voor grofweg 90 procent van zijn camouflage is ontdaan, betekent ongetwijfeld dat het spoedig tijd is voor aflossing.

Eerder werd al duidelijk dat Audi ook voor de tweede generatie A1 het pad der evolutie bewandelt. De zijspiegels worden voortaan niet meer op het portier, maar op de A-stijl geplaatst. Daarnaast lijkt het derde zijruitje plaats te maken voor een C-stijl in de stijl van het exemplaar van de Q2. De achterlichten groeien enigszins en lijken aan de bovenzijde van het plaatwerk te zijn gescheiden middels een kaarsrechte lijn. De driedeursversie keert overigens helemaal niet meer terug, een trend die we de laatste tijd vaker in autoland zien. Broertjes Polo en Ibiza zijn net als auto's als de Renault Clio en Peugeot 208 niet meer met slechts drieportieren te krijgen.

Op de motorenlijst verwachten we, zoals te doen gebruikelijk, een aardige selectie TSI- en TDI-motoren. Op benzinevlak is een 1.0 TSI de basismotor, boven aan de ladder komt weer een krachtige S1-versie te staan. Het zal niet lang meer duren alvorens we de nieuwe A1 te zien krijgen.