Onthulling nabij Nieuwe Audi A1 laat interieur zien

Na de kersverse Audi Q8 staat er een nieuw model uit Ingolstadt in de startblokken voor zijn werelddebuut. In aanloop naar de onthulling laat Audi het eerste stukje van het interieur zien. Wat blijkt: ook de nieuwe A1 krijgt het MMI-infotainmentsysteem aangemeten.

Wat het filmpje doet vermoeden, is dat de aanstaande onthulling van de nieuwe Audi A1 in Barcelona zal plaatsvinden. Vooraf deelt Audi deze korte video op Facebook, waarin we een deel van het gloednieuwe dashboard van Audi's kleinste telg zien. Gelijk in het oog valt het touchscreen met het MMI-systeem dat we ook kennen uit de nieuwe Audi A6 en Audi A7. Verder staat er in de beschrijving van de video dat de nieuwe A1 daarnaast een digitaal instrumentarium krijgt.

Het beeldscherm op het dashboard neemt de plek in van de twee grote ventilatoren die daar voorheen zaten. Deze lijken te zijn opgeschoven naar de zijkanten. Waar de roosters eerst twee grote ronde blazers waren, zijn deze in de nieuwe A1 een stuk strakker getekend. Zo te zien kun je deze (optioneel) naar eigen smaak aanpassen met gekleurde sierstrips. Onder het beeldscherm verstopt Audi de klimaatregeling.

De nieuwe A1 is al meerdere keren voor de lens van de spionagefotograaf verschenen. Als derde, na de Volkswagen Polo en de Seat Ibiza, maakt de compacte auto kennis met het MQB-platform. Net als bij zijn twee neefjes verdwijnt daarmee de driedeursvariant en staat de nieuwe A1 voortaan enkel als Sportback in de prijslijsten. We moeten nog even geduld hebben voor we de hele auto zien, maar gezien de teaser duurt dat niet lang meer.