Slideshow

Nieuwe Aston Martin Vantage dichtbij Nog 11 nachtjes slapen

Het duurt niet lang meer voordat de nieuwe Aston Martin Vantage wordt onthuld. Op Twitter plaatst het Britse sportmerk een teaser waarop te zien is dat 21 november d-day is.

De kleinere broer van de Aston Martin DB11 en Vanquish staat sinds 2005 in de showrooms van Aston Martin. Na twaalf jaar is het dus de hoogste tijd voor een volgende stap. Nog even wachten en we weten hoe die update eruit gaat zien. Aston Martin belooft dat het bijzonder gaat worden, want bij de foto op Twitter staat een hashtag met de tekst "Beautiful won't be tamed".

De zeeblauwe ogen van de wolf en de naam van de auto in precies dezelfde kleur, zeggen misschien wel meer over de kleur waarin we de Vantage later deze maand zien. Dat is echter een grote gok. Nog even geduld dus, over anderhalve week weten we meer.