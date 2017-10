Slideshow

Nieuwe Aston Martin Vanquish verkent de 'Ring Verpakt als DB11

Aston Martin pakt stevig door. Onlangs maakten we kennis met de nieuwe DB11 Volante en er wordt hard gewerkt aan nieuwe Vantage. Inmiddels lijkt ook het testwerk voor een volledig nieuwe Vanquish van start gegaan te zijn.

Laat je niet misleiden door de koets van deze matzwarte coupé die Aston Martin heeft losgelaten op de Nürburgring-Nordschleife. Het lijkt op het eerste gezicht namelijk te gaan om een DB11, maar onderhuids houdt zich waarschijnlijk de nieuwe Vanquish schuil. De huidige generatie werd in 2012 gepresenteerd en dus is het logisch dat een opvolger in de pijplijn zit.

De voorzijde van deze zogenoemde 'mule' verschilt op een aantal vlakken van de DB11. Zo zien we niet alleen andere koplampen, maar ook grotere koelopeningen in de bumper en een andere grille die nu van van een aanzienlijk formaat is. In de motorkap zijn tevens grotere sleuven aangebracht. Deze Brit snakt naar lucht! In het vooronder verwachten we de 5,2-liter grote V12 tegen te komen die in de DB11 goed is voor 608 pk en 800 Nm. Zet in op een vermogen van zo'n 650 pk voor Aston's nieuwe Vanquish. Aan de achterzijde hebben vier uitlaatpijpen in een nieuwe diffuser een plek gekregen.

Omstreeks 2019 zal de nieuwe Vanquish in de showrooms van Aston Martin te vinden zijn. In dat jaar maken ook de elektrische RapidE en cross-over DBX hun debuut.