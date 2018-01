Slideshow

Nieuwe Acura RDX houdt het niet droog SUV debuteert op... YouTube

Acura had de onthulling van de nieuwe RDX niet voor vandaag op de kalender staan. Toch kunnen we derde generatie van de SUV nu al bekijken.

Middels een tweetal teaserplaten gaf Acura aan dat het tijdens de North American International Auto Show een nieuwe generatie RDX aan het publiek voorstelt. Dankzij diverse YouTube-video's kunnen we je de auto nu al laten zien.

Acura noemt de auto officieel nog RDX Prototype, maar zodra Honda of diens luxedivisie een auto Prototype noemen, weet je dat je met een productierijpe showauto te maken hebt. De Amerikanen krijgen met de auto al een nagenoeg kant-en-klare nieuwe generatie RDX zien. In Nederland hoeven we de auto overigens niet op de markt te verwachten.

De huidige RDX is een 4,67 meter lange cross-over die in Acura's modellengamma de MDX boven zich moet dulden. Acura overgiet RDX overgiet met de 'snavel-loze' designtaal die werd geïntroduceerd op de Precision Concept, een ontwerpstijl die al naar de TLX, RLX, en MDX is gebracht. Acura is vroeg met het vervangen van de RDX. Als deze nieuwe generatie medio dit jaar op de markt verschijnt, is het huidige model pas vijf jaar oud. De eerste generatie kwam in 2006 op de markt.

Specificaties en een uitgebreide fotoreeks volgen na onthulling van de nieuwe RDX.