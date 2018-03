Slideshow

'Nieuwe A8 is de laatste met W12' Einde van 6.0 in zicht

De recent geïntroduceerde, vierde generatie van de Audi A8 zal naar verluidt de laatste zijn die met een twaalfcilinder leverbaar is.

"We zullen de W12 niet eeuwig voeren. Er zijn klanten die echt een twaalfcilinder willen en die zijn blij dat de motor in dit model nog geleverd wordt, maar dit is wel de laatste keer dat we het blok gebruiken". Volgens Car and Driver is dat wat Audi's R&D-baas; Peter Mertens tijdens de autosalon van Genève gezegd heeft over de topversie van de A8. Dat kun je opvatten als slecht nieuws voor de liefhebbers van traditionele toplimousines, maar anderzijds is het in deze tijden van downsizing een voor de hand liggende keuze. Menig geblazen acht- of zelfs zescilinder weet een twaalfpitter qua prestaties en souplesse naar de kroon te steken, waarmee het idee van een twaalfpitter de belangrijkste aanschafreden wordt. Bovendien kunnen liefhebbers voorlopig rustig ademhalen: de nieuwe A8 W12 heeft nog niet eens een prijskaartje en zal na z'n marktintroductie nog jaren op de prijslijst staan.

De A8 W12 verscheen voor het eerst 2001, nog nipt in de eerste generatie van de A8. Die oer-W12 is bijzonder zeldzaam, want er werden niet meer dan 750 exemplaren van gebouwd. Bij de tweede generatie van de A8 was de W12-variant de versie die Audi's bekende Single Frame Grille introduceerde. Minder krachtige versies en de rest van het gamma kregen dat familiegezicht in een later stadium.