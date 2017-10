Slideshow

Nieuwe 17-jarigen voorlopig niet achter het stuur 2toDrive opgeschort

Het project 2toDrive wordt voorlopig stilgelegd. Het experiment waarbij jongeren op hun 17e het roze pasje kunnen halen, eindigt op 31 oktober terwijl de definitieve invoering van de wet nog niet rond is. De 17-jarigen van nu moeten voorlopig dus nog even geduld hebben.

Voor sommigen is het een droom die uitkomt: je eerste rijles. Hoewel dat jarenlang pas vanaf je 18e verjaardag mocht, kwam daar in 2011 verandering in. Met de start van 2toDrive konden jongeren vanaf 16,5 jaarbeginnen met rijlessen en examen doen als ze 17 kaarsjes hadden uitgeblazen op een verjaardagstaart. Rijden mocht dan tot hun 18e levensjaar onder begeleiding van een ervaren chauffeur. Een experiment waar 220.000 jongeren in de afgelopen vijf jaar gebruik van hebben gemaakt. Dat blijft voorlopig zo, want het experiment stopt en de wet is nog niet officieel ingevoerd, meldt Rijschool Pro.

Oud-minister Schultz deed eerder een wetsvoorstel dat werd goedgekeurd door de ministerraad. De invoering blijkt alleen nog niet rond te zijn en is daarmee nog niet rechtsgeldig. Voor jongeren die op 1 november 2017 wel 16 jaar of ouder zijn, geldt een overgangsregeling. Zij kunnen nog steeds hun rijbewijs halen vanaf hun 17e en verandert er niets. Jongeren die op 1 november 2017 nog geen 16 jaar zijn, kunnen niet starten met 2toDrive. Zij moeten wachten tot begeleid rijden definitief is ingevoerd. De verwachting is dat dit begin 2018 rond is.