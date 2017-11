Slideshow

Nieuw vervoer van Jon Olsson: Lord Hans Heftig aangeklede G500 4x4

Voormalig professioneel skiër Jon Olsson heeft niet alleen een passie voor de lange latten. De excentrieke Zweed heeft een voorliefde voor heftig aangeklede modellen en vandaag maken we kennis met zijn nieuwe vervoer: een G500 4×4² met een berg uiterlijke aankleding.

Jon Olsson heeft zijn aandacht de laatste jaren verschoven van de pistes naar de sociale kanalen. De Zweedse oud-skiër heeft eerder bijzondere aangepaste exoten als een Huracán, de fameuze 'Olsson RS6' - die een tragisch eind beschoren was - en een Rolls-Royce Wraith in zijn garage gehad. Deze Mercedes-Benz G500 4×4² is de auto die je vanaf nu op Olsson's YouTube-kanaal gaat tegenkomen.

De Mercedes-Benz G500 4×4² is 'Lord Hans' gedoopt, vernoemd naar de broer van Olsson die een voorliefde voor het 'verkennen van de wildernis' heeft. De in de basis al opvallende G500 4×4² is door de Nederlandse autoaanpassers van Absolute Motors van een uitbundige uit koolstofvezel vervaardigde bodykit voorzien. De zwarte G-klasse krijgt extra verlichting achter z'n bullbar, beschikt over luchthoorns op het dak én moet dankzij een van Brabus afkomstige snorkel ook behoorlijk diepe wateren kunnen doorwaden.

Ook op motorisch vlak is Lord Hans aangepakt. De in de basis 422 pk sterke biturbo 4.0 V8 is afgetraind tot ruim 810 pk, al volgen de exacte specificaties volgens Olsson binnenkort. Wel is de heftige G-klasse al in een hippe video vol schouderklopjes, zonnebrillen en petjes te zien.